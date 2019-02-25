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15:27

СБУ возбудила дела против российских военных из-за инцидента в Керченском проливе

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении семи российских военных из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, заявили в Службе безопасности Украины.

Дело возбуждено по статье о ведении агрессивной войны и совершение преступления группой лиц. Среди подозреваемых – командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, командующий Черноморским флотом России Александр Моисеев, трое моряков сторожевого корабля «Изумруд» и два сотрудника погранслужбы ФСБ.

В СБУ заявили, что подозреваемые 25 ноября 2018 года «отдавали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков». По версии украинской стороны, фигуранты дела действовали по указанию и под руководством замглавы погранслужбы ФСБ Геннадия Медведева и начальника пограничного управления ФСБ в Севастополе Сергея Станкевича. В СБУ считают, что они «координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков».

25 ноября погранслужба ФСБ со стрельбой задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков арестовали по обвинению в незаконном нарушении границы России. Под стражей они останутся как минимум до 24 апреля. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

 

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15:49    
Маразм на Украине уже зашкаливает...Моряки, "обидевшись", ведь могут повторить, задержав ещё новые укркатера и человек 20 бандеровцев... И опять начнётся укрвизг, переходящий в протяжный стон...

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