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15:54

Беглов хочет видеть больше молодых управленцев в органах власти Петербурга

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов заявил о намерении добиться того, чтобы по крайней мере 35% управленческих должностей в органах власти города занимали молодые люди до 35 лет, передает ТАСС.

В кулуарах церемонии празднования юбилея СПбГУ Беглов заявил, что Смольный планирует «масштабные преобразования в городе», и ему «нужны свежие идеи, нужна энергия молодости в органах власти». «Нам нужна управленческая команда, в которой опыт старшего поколения будет соединяться со смелостью молодых руководителей. Мы решили выстроить новую систему управленческих лифтов и добиться, чтобы не менее 35% управленцев в системе власти были не старше 35 лет», - заявил Беглов.

Выпускников СПбГУ врио губернатора назвал одним из важнейших кадровых резервов для органов власти города. «Принимать будем тех, кто готов работать на благо города и обладает необходимыми знаниями, опытом и компетенциями. Уверен, что выпускники петербургского университета будут всегда одним из основных наших кадровых резервов», - сказал Беглов.

СПбГУ отмечает 295-летний юбилей. 25 февраля в университете состоялась торжественная церемония, участие в которой приняли представители органов власти Петербурга и Ленобласти, преподаватели вуза и выдающиеся выпускники разных лет.

 

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17:33    
старпер  совсем сбрендил

16:59   горожанин  
Чтобы молодешь пошла в управленцы - надо освободить ей место - убрать заплесневевших старперов.
Пусть покажет на личном примере

16:14    
Да, почти все российские парни подались в гомосеки! Девушек замуж никто не берёт... Вот только власти официально объявили, что количество браков в России за 2018г. сократилось почти на 30%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Рождаемость катастрофически упала, численность населения тоже - Россия вымирает!!!!!!!!!! Естественный прирост, который сейчас в глубоком в МИНУСЕ, НИЖЕ в 20 раз!!!!!!!!!!!!!!!, чем при СТАЛИНЕ, к примеру, в 1950 году...В 20 раз ниже, вообще представляете что это такое???? Потому при Сталине численность населения СССР и выросла на 50 миллионов человек!!!!!!!!!!!! А антисоветчики всё клевещут на Сталина...

16:03    
Молодёжь на великие стройки, в управленцы городским хозяйством???? Ну, что Вы, право, смольнинский мечтатель... Почти все молодые работают в гей-клубах гардеробщиками, официантами и др. с подработкой жопой...Управление городом их совершенно не интересует...потерянное поколение!

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