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16:29

Лимонов замечает рост протестных настроений, но не видит лидера

Отсутствие собственного интереса к акциям памяти убитого политика Бориса Немцова по всей стране объяснил лидер "Другой России" Эдуард Лимонов, сделавший акцент на том, что собравшиеся на митингах и шествиях публичные фигуры представляют собой никудышных, по его мнению, лидеров и "нулевых" общественных фигур. По своему обыкновению, писатель основательно "прошелся" по персоналиям так называемого либерально-демократического лагеря, которому он с некоторых пор активно оппонирует. Начал он свою зарисовку в "Живом журнале" с "правой руки" покойного - главы столичного муниципального совета "Красносельский" Ильи Яшина, а также его союзника Алексея Навального.

Вечный второй номер, осиротел после ухода Немцова, а у Навального,тому второй номер не нужен, тому нужны employees (наемные работники - прим. ЗАКС.Ру), у Яшина нет перспектив никаких, хоть сто лет в муниципалах служи. Ему самому ведь скучно. С Немцовым не было ему скучно.

Эдуард Лимонов - об Илье Яшине

Представители ПАРНАС, Михаил Касьянов и Владимир Кара-Мурза (младший) тоже не устраивают лидера незарегистрированной партии. В упрек первому он ставит обнародованные НТВ постельные сцены с "задастой старой теткой", а второму - лицо, похожее на морду "освежеванной овцы".

Семья Гудковых также Лимонову не импонирует - ни отец Геннадий, ни сын Дмитрий.

"Один старый, но опытный, другой молодой, но банальный", - характеризует их автор поста.

При этом Лимонов отдает должное растущей силе молодежного протеста, достаточно уважительно о нем высказываясь, несмотря на ненавистную писателю "буржуазную" идеологию, которую молодежь "немцовских" митингов в основной своей массе исповедует.

"По сути, им по барабану - Немцова ради выходят, или кого другого, им главное - что они при Путине не у дел болтаются. Они чистые протестанты. Я на них шею поворачиваю теперь часто, среди них много энергичных девок есть, вот кто мог бы, они могли бы, но лидера у них нет", - гласит его вывод.

В посте Эдуарда Лимонова упоминаются люди, посетившую московскую акцию. О том, как вспоминали убитого у стен Кремля в 2015-м году Бориса Немцова в Петербурге, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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17:10    
Если менять власть Путина, то только на Советскую с большевиками-ленинцами! Всё остальное будет только в разы хуже!

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