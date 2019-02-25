Подведомственная Смольному дирекция закупает гербы с подсветкой

СПбГБУ «Дирекция по управлению объектами административного назначения» объявила аукцион на покупку 12 гербов на общую сумму в 1,15 млн рублей. Извещение о закупке опубликовано 25 февраля.

Согласно техническому заданию, дирекции требуется 8 полных гербов Петербурга разного размера, 4 малых герба города и 2 герба России. При этом, 7 из всех геральдических символов должны быть с подсветкой – необходим «контражур на стену с помощью светодиодных кластеров теплого свечения».

Сами гербы должны быть сделаны из фрезерованного бука, а изображения нанесены с помощью аэрографии. Подрядчик должен поставить их дирекции в течение 30 дней с момента заключения договора.