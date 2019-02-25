Шендерович: Быть врагом государства - нормально

Политический обозреватель, сатирик Виктор Шендерович порассуждал в эфире канала OstWest о своей новейшей роли в общественном мнении и возможностях себя проявлять в медийной сфере. Признавая "нишевость" и в известном смысле маргинальность создаваемого им информационного продукта, он смирился со своей участью и склонен считать, проводя сравнение с убитым политиком Борисом Немцовым, что лично ему еще сравнительно повезло.

Быть врагом государства - нормально, хуже, когда безумие охватывает широкие слои населения, и тебя делают врагом народа. Это становится физически опасным. Одно дело не быть допущенным в телевидение, а другое - когда всюду висит твоя фотография с подписью "подонок". — Виктор Шендерович

Впрочем, второй пример отношения писателю на себе уже удавалось испытать в России, и к этому он несколько лет назад даже успел не до конца, но привыкнуть. По признанию Шендеровича, в то время на территории России он чувствовал себя до крайности напряженно, а за границей его "отпускало".

Шендерович, по его собственным словам, лишен возможности работать на крупных телеканалах с первой половины 2000-х годов. До этого времени он был автором сценариев для популярной программы "Куклы" и ведущим аналитической программы "Итого" на НТВ.