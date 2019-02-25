18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

25 февраля, 18:38

Шендерович: Быть врагом государства - нормально

Политический обозреватель, сатирик Виктор Шендерович порассуждал в эфире канала OstWest о своей новейшей роли в общественном мнении и возможностях себя проявлять в медийной сфере. Признавая "нишевость" и в известном смысле маргинальность создаваемого им информационного продукта, он смирился со своей участью и склонен считать, проводя сравнение с убитым политиком Борисом Немцовым, что лично ему еще сравнительно повезло.

Быть врагом государства - нормально, хуже, когда безумие охватывает широкие слои населения, и тебя делают врагом народа. Это становится физически опасным. Одно дело не быть допущенным в телевидение, а другое - когда всюду висит твоя фотография с подписью "подонок".

Виктор Шендерович

Впрочем, второй пример отношения писателю на себе уже удавалось испытать в России, и к этому он несколько лет назад даже успел не до конца, но привыкнуть. По признанию Шендеровича, в то время на территории России он чувствовал себя до крайности напряженно, а за границей его "отпускало".

Шендерович, по его собственным словам, лишен возможности работать на крупных телеканалах с первой половины 2000-х годов. До этого времени он был автором сценариев для популярной программы "Куклы" и ведущим аналитической программы "Итого" на НТВ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


25 февраля, 18:52    
Шендерович-ярый русофоб, враг России и российского народа, потому к нему и отношение соответствующее!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

25 февраля, 21:01 Варламов запустил работу "Штаба преображения Петербурга"   1

25 февраля, 20:55 Анохин просит Беглова остановить вырубку лесов в Приморском районе   1

25 февраля, 20:37 Жители Кировского района пожаловались Росприроднадзору на оранжевый снег

25 февраля, 19:59 На льду Зимней канавки художник Отто Макс представил инсталляцию против цензуры

25 февраля, 19:16 Астраханские единороссы выгнали из партии главу местной фракции за дебош

25 февраля, 18:55 Смольный оспорил в Верховном суде решение по делу об отлове бродячих собак   1

25 февраля, 18:38 Шендерович: Быть врагом государства - нормально   1

25 февраля, 18:28 Подведомственная Смольному дирекция закупает гербы с подсветкой   2

25 февраля, 18:17 СМИ: Дочь Пескова стажируется в Европарламенте   3

25 февраля, 18:07 Муниципал: В МО Пушкин по ошибке поздравили блокадницу с 850-летним юбилеем

25 февраля, 17:47 СМИ: "Курятнички" Макарова в Солнечном арендуют связанные со спикером люди   1

25 февраля, 17:35 "Красивый Петербург" изучил проблемы инвалидов, перемещающихся по городу   3

25 февраля, 17:05 В Мурманской области возбудили дело о хищении у ФСИН 1,7 млн рублей

25 февраля, 17:03 Беглов утвердил проект планировки первой очереди ВСД   4

25 февраля, 16:38 СМИ: Начальника предвыборного штаба Собчак Игоря Малашенко нашли мертвым   6

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.