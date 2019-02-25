Смольный оспорил в Верховном суде решение по делу об отлове бродячих собак

Верховный суд 27 марта рассмотрит апелляцию Смольного на решение Горсуда Петербурга о запрете на отлов, стерилизацию и выпуск на улицы бродячих собак, передает MR7 со ссылкой на главу городского управления ветеринарии Юрия Андреева.

Осенью 2018 года Горсуд удовлетворил иск петербурженки Светланы Антоновой, требовавшей отмены программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) для бездомных животных. Эти принципы предусмотрены в пункте концепции гуманного обращения с безнадзорными животными, после всех процедур их возвращали туда, где поймали.

Истцы подчеркивали, что требуют не усыплять бездомных животных, а построить для них специальные приюты. Однако, по мнению зоозащитников, позиция Антоновой близка к взглядам догхантера. В октябре активисты «Экологического авангарда» провели перед Горсудом акцию, растянув баннер с надписью «Этот суд разрешил убивать».

Бездомных собак за счет бюджета Петербурга отлавливают, стерилизуют, чипируют, прививают от бешенства и отпускают с 2005 года. В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, полностью запрещающий «умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом», в том числе отстрел бездомных зверей на улицах, бои с участием животных и избавление от питомцев без передачи новому владельцу или в приют.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.