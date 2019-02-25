Астраханские единороссы выгнали из партии главу местной фракции за дебош

Пьяные выходки в ресторане со стороны лидера фракции единороссов в Астраханской городской думе Владимира Сухарева стоили ему и этого высокого статуса в парламенте, и членства в партии, передает "Интерфакс".

Видеозапись, размещенная в YouTube и ставшая причиной скандала, демонстрирует то, как, размахивая депутатским удостоверением и нецензурно выражаясь, Сухарев пытается прорваться сквозь группу охранников, которая отказывается пускать в заведение бывшего единоросса ввиду его неадекватного и агрессивного поведения. В результате инцидента его остановили и задержали, выкрутив руки, несколько мужчин в камуфляжной форме.

"Заявление о сложении своих полномочий главы фракции от Сухарева мы получили. На днях состоится заседание президиума регионального политсовета партии. Будут избраны два кандидата на должность руководителя фракции "Единой России" в городской думе. Из них выберут нового руководителя фракции", приводятся слова секретаря "ЕдРа" в Астраханской области Игоря Мартынова.

Официальная причина резкого карьерного понижения экс-депутата - "нарушение этических норм".