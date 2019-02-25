Жители Кировского района пожаловались Росприроднадзору на оранжевый снег

Жители Кировского района, обеспокоенные выбросами желтой пыли, которые, по их наблюдениям, имели место в феврале на территории завода "Армалит" (улица Трефолева, дом 2), обратились с просьбой к сотрудникам Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проверить предприятие. Об этом говорится в аккаунте Instagram, который ведет ведомство.

Жители утверждают, что по обозначенной ими причине на территории района стали встречаться сугробы желтого и оранжевого цветов.

Проверять завод будут при поддержке прокуратуры.