Варламов запустил работу "Штаба преображения Петербурга"

Блогер и общественный деятель Илья Варламов, в кооперации с политиком Максимом Кацем собирающий команду кандидатов в муниципальные депутаты второго по величине города страны, объявил об открытии сайта под названием "Штаб преображения Петербурга", о чем известил своих читателей.

В качестве первых проектов представлены планы по благоустройству и созданию доступной для всех городской среды на Конюшенной площади, в саду перед Казанским собором и в сквере Земцова (пересечение улиц Белинского и набережной реки Фонтанки). Говорится, что на то существует острая необходимость.

"Проблемы типичные: полное забивание на удобство пространства для пешеходов, отсутствие возможности что-либо делать на этих территориях, кроме как идти мимо... Но даже и идти сложно, так как никто не подумал о том, чтобы сделать удобные переходы и тротуары и как сделать так, чтобы автомобили не мешали людям", - пишет Варламов.

Одним из самых сильных источников раздражения для него является хаотичная и безграмотная, по его мнению, организация парковочных мест в центре Петербурга.

На свои проекты Варламов и Кац собирают деньги через систему интернет-пожертвований.