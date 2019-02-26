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9:58

Депутат ЛО предложил вернуть обращение "господин" к военным и силовикам

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением вернуть обращение «господин» к военным и силовикам, передает RT.

По словам Петрова, такое обращение было принято в русской армии и жандармерии до революции 1917 года, а в советское время его заменили на «товарищ». По мнению депутата, обращение «господин» подчеркивало «честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны». Восстановить дореволюционное обращение Петров предлагает «во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка».

Идея называть правоохранителей, военных и силовиков «господами» не нова. В 2011 году ее высказывал глава МВД Рашид Нургалиев. Немногим позже он пояснил, что его предложение было одним из возможных вариантов, а общество само должно решить, как обращаться к полицейским.

Актер Сергей Селин, известный по роли оперативника Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», тогда же раскритиковал инициативу Нургалиева. Он подчеркнул, что сотрудники МВД должны заслужить обращение «господин полицейский».

Обращение «господин полицейский» знакомо активистам, участвующим в различных митингах и пикетах в Петербурге. Так протестующих просил называть себя старший лейтенант Руслан Сентемов во время задержаний на акции «Бессмертный ГУЛАГ» в конце октября 2018 года.

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15:08    
Вопрос о форме обращения к незнакомым далеко не так прост. До 1917 г. всё было ясно. После пришествия хама все официально  стали товарищи. Но это не всегда соответствовало ситуации. Стали появляться "мужчина", "женщина", "гражданин". В обращении "господин" есть оттенок уважения к собеседнику, подразумевающий такое же уважение с его стороны. Но у многих наших соотечественников чувство собственного достоинства стремится к нулю. Поэтому обращение "господин" воспринимается как необоснованное и оскорбительное превосходство и не скоро приживётся.
Было прекрасное слово "сударь". Но на мой взгляд для всех наиболее подходит: "друг, товарищ и брат". А депутатов называть - "гражданин", пусть привыкают.

14:17    
Этого депутата избирал народ как товарища, но если он им теперь не товарищ, то его надо убирать из областного ЗакСа.

11:26    
ЗАКС. ру не о чем писать? Новость-бред алкаша.

11:01    
10:57.Тогда уж лучше пусть полицейский обращается к гражданам: Ваше высокоблагородие или сиятельство и тд.

10:57    
равные права у всех - добавить, - при обращении полицейского к гражданину - "господин"...

10:56    
добавить... при этом обязательно снять головной убор и низко кланяться...

10:18    
Или всех так называть, или никого. И надо определиться, кого считать людьми подлого происхождения? Выбранных эксцентриков, или тех, кто их выбирает.

10:11    
Товарищ-это брат, побратим, друг, а господин- пахан, повелитель, вельможа, барин и тд.

10:08    
Этот Петров больной, что ли??? Так как он в каждую дырку затычка с какими-то безумными предложениями! Обращение ТОВАРИЩ проверено доблестным временем 20 века и начала 21-го, ПОБЕДОЙ в Великой Отечественной войне, а ГОСПОДИН - ужасными поражениями в Крымской, Японской войнах,1-й МВ и тд. Да и вообще ГОСПОДИН от глаголов господствовать, угнетать, превосходствовать и тд., что совершенно сейчас не приживётся в среде ГОРДЫХ военных!

10:05    
Господа полицейские отхреначили дубинками господ демонстрантов. Пострадали 18 господ полицейских. Из сводки.

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