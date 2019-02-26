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Новости

10:15

Беглов поручил сдать к 1 сентября все соцобъекты-долгострои

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства Петербурга 26 февраля поручил к 1 сентября 2019 года ввести в эксплуатацию все социальные объекты-долгострои. Врио уточнил, что речь идет о школах, детских садах и поликлиниках.

Он объяснил, что это распоряжение подготовлено в соответствии с текстом недавнего послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Ответственными за поручение он назначил вице-губернаторов Николая Линченко, Владимира Кириллова и Анну Митянину.

Беглов также заявил, что в районах Петербурга, где нет поликлиник, необходимо открывать кабинеты врачей. По его словам, новые жилые комплексы должны проектироваться с учетом медкабинетов на первых этажах жилых домов.

Также временный губернатор отметил, что петербуржцам необходимо предоставить возможность проходить диспансеризацию в вечернее время или в выходные дни, чтобы они не отпрашивались с работы.  Беглов добавил, что эта дополнительная работа врачей должна оплачиваться.



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12:07    
губер СУХЕНКО ОТ ЛДПР отменит эту ШНУРНЮ

11:37    
11.35.
Каков народ - такое и правление.

11:15    
11:05. Это всё циничные клеветнические мифы, так как в годы первых пятилеток(!) в заключении находился примерно миллион человек, в основном матёрые УГОЛОВНИКИ, из примерно 170 миллионов граждан СССР, которые ударно трудились, учились, радуясь счастливой жизни, влю[цензура]лись, рожали МАССУ(!!!) детей, почти все занимались спортом, участвовали в художественной самодеятельности и тд.! Для примера, совсем недавно в путинской России было более 1,5 миллионов заключенных, в Штатах сейчас 3,5 миллионов зэков...

11:05    
При Сталине ты бы сам строил за пайку хлеба, где-нибудь в Воркуте и под конвоем, а не писал бы тут дичь космического масштаба.

10:36    
Почему при Сталине тысячи(!!!!!!!!) объектов мирового уровня одновременно строились, сдавались в строй даже намного раньше срока, а сейчас сплошной долгострой??? Ведь план на пятилетки при Сталине выполняли за 3 года! Потому что Сталин был ГЕНИЙ, а сегодня руководители-серые мыши в лучшем случае! А может мыши и лучше...Потому сегодняшняя власть на Сталина и клевещет!

10:25    
Благими намерениями....

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