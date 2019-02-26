Смольный и ЗакС обсудят проблему строительства метро после 8 марта

Представители администрации Петербурга посетят заседание комиссии по городскому хозяйству Заксобрания, чтобы обсудить вопрос строительства новых станций метрополитена, сообщил на встрече городского правительства 26 февраля вице-губернатор Эдуард Батанов.

По информации Батанова, заседание состоится после 8 марта.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал у вице-губернатора, чтобы три новые станции Фрунзенского радиуса были сданы в эксплуатацию в 2019 году. Беглов рекомендовал чиновникам «ничего не скрывать» на заседании парламентской комиссии. Он призвал «говорить как есть на самом деле» и сообщать, какая необходима помощь.

Напомним, 19 февраля депутаты фракций Партия роста и «Яблоко» организовали в ЗакСе встречу с представителями Смольного и «Метростроя». На встрече представители «Метростроя» пообещали открыть станции Фрунзенского радиуса 1 сентября 2019 года.

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