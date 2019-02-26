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Новости

11:23

Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре, сообщила в Facebook глава комитета Елена Ямпольская. Кроме Шнурова, состав совета пополнили митрополит митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.

По словам Ямпольской, идею пригласить Шнурова в совет при комитете подсказал корреспондент издания «РФ сегодня». «Рада, что Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу. Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее!» - написала Ямпольская, добавив, что совету «надо расширяться дальше». Новые члены общественного совета могут 22 марта принять участие в парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

У Шнурова есть разногласия с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Парламентарий сравнивал творчество музыканта с «пивной отрыжкой», на что Шнуров отреагировал стихом, в котором намекнул, что это не самая серьезная проблема страны. Милонов в итоге заявил, что готов к дебатам, в том числе в рэп-формате.

Накануне стало известно, что адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением лишать депутатов полномочий в связи с утратой доверия. В пример он привел заявления Милонова о Шнурове, который, как считает адвокат, дискредитируют нижнюю палату парламента и российскую власть в целом.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:38    
- Алло! Это прачечная?
  - Хреначечная. Управление культуры!

13:41    
Какой позор ! Похабник и мерзость славного города будет болтаться в Думе и рассуждать о КУЛЬТУРЕ ! Почему тогда не включили гнойного и бузову ?

13:14   Игорь  
Культура так и прет с Сереги,
Затычек столько не набрать.
Теперь мы явно на пороге,
Борис спокойно может спать.

11:47    
Серега, очистите Питер от всякой нечисти1
Хор в Исаакиевском соборе спел о БОМБАРДИРОВКЕ Америки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ужас ужасов.
Директора музея из Исаакиевского в шею и под суд за потворство безумцам. Хор разогнать с административными штрафами каждому. Нечего рот разевать!
Простите, американцы! Мы так не думаем.

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