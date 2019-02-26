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Новости

11:38

К лету в Петербурге появится проездной билет на все виды транспорта

До летнего сезона в Петербурге должен быть введен единый билет на все виды транспорта, включая электрички, сообщил 26 февраля на заседании городского правительства председатель комитета по транспорту Александр Головин.

Билеты, по словам чиновника, будут действовать в радиусе 30 км. По его словам, это поможет дачникам и туристам, отправляющимся за город.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил поторопиться с внедрением единых проездных.



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16:43    
А почему на электричках ликвидированы билеты выходного дня, которые действовали со всех вокзалов в пределах оплаченных зон в течение выходных и праздничных дней, накануне их и на следующий день, то есть, фактически в течение 4 дней в неделю?

12:10    
и цена ейная в ОДИН СБЕГЛОВ

11:58    
Питерцы, в городе почти нет бездомных КОШЕК!!! Крысы вальяжно гуляют по лестничным площадкам. Какой идиот распорядился убрать кошек? Забыли блокадную историю Ленинграда, когда кошек привозили из Азии эшелоном???
В Эрмитаже живут кошки, охраняют музей. За ними ухаживают, а мы что, не можем???
Безумные чиновники  отдали  нас на растерзание крыс!!!
Питерцы, защищайте оставшихся кошек!!!!!!!!

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Нужно было наказывать других чиновников

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