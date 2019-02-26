К лету в Петербурге появится проездной билет на все виды транспорта

До летнего сезона в Петербурге должен быть введен единый билет на все виды транспорта, включая электрички, сообщил 26 февраля на заседании городского правительства председатель комитета по транспорту Александр Головин.

Билеты, по словам чиновника, будут действовать в радиусе 30 км. По его словам, это поможет дачникам и туристам, отправляющимся за город.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил поторопиться с внедрением единых проездных.

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