Больше всего пожертвований в феврале псковское "Яблоко" приняло от петербуржцев

Отчитываясь перед зрителями своего YouTube-канала "Гражданин TV", лидер псковского Лев Шлосберг привел статистику денежных пожертвований, которые региональное отделение партии получило в феврале. План впервые оказался перевыполнен: требовалось собрать 291 тысячу рублей, в то время как политически активные граждане прислали более 296 тысяч.

Самыми щедрыми на "донаты" оказались жители Петербурга: в общей сложности они перечислили команде Шлосберга более 89 тысяч рублей, обогнав москвичей и самих псковитян.

"Друзья, огромное спасибо, это - солидарность, это позволяет показывать нам волю более сильную, чем воля государства", - сказал политик в своем эфире.

В последнее время у псковского "Яблока" возникли проблемы с силовиками. Соратнице Шлосберга, журналистке Светлане Прокопьевой инкриминируют оправдание терроризма, а в офисе партии время от времени проходят обыски.