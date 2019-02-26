Венедиктов заявил о своих претензиях к Макарову

Приехавший в Петербург главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал в беседе с журналистами скандальную ситуацию вокруг корреспондента петербургского "Эха" Сергея Кагермазова, которого раз за разом отказываются аккредитовывать в Мариинском дворце. По его словам, управление по информации Законодательного собрания демонстрирует "хамское поведение".

"Между "Эхом" и Заксобранием разгорается конфликт, и это плохо в предвыборный год", - отметил он, выразив недовольство тем, что со стороны власти "не было никакого внятного объяснения" происходящего с журналистом, которому закрыли возможность работать.

При этом позиция спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который неоднократно пенял Кагермазову на отсутствие у него опыта воинской службы, с точки зрения Венедиктова, более чем спорная.

"У нас Дмитрий Медведев не служил в армии, Шойгу, Иванов и Лавров не служили в армии. Нельзя журналиста дискриминировать за его жизнь", - подчеркнул главред "Эха", добавив, что у него есть претензии лично к Макарову.

Конфликт между Кагермазовым и спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым возник в первой половине 2017 года. После нескольких публикаций журналиста разоблачительного характер о главе петербургского парламента и разного рода неудобных вопросов единоросс посоветовал корреспонденту сходить в армию. Через два месяца Кагермазову вручили повестку.

Обеспокоенный ситуацией, накануне, 25 февраля к Макарову обратился президентский Совет по правам человека.

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