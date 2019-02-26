Суд отказался прекратить производство по иску Дерипаски к Зюганову

Тверской суд Москвы отказался прекратить производство по иску бизнесмена Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, передает «Интерфакс».

Прекратить производство просили адвокат Зюганова. Они мотивировали это тем, что дело должен рассматривать административный суд, поскольку в иске речь идет об установлении правонарушения.

Адвокат Дерипаски отметил, что подсудность иска о защите чести и достоинства бизнесмена определена правильно. Суд также не нашел оснований для прекращения производства по иску, но при этом так и не начато: разбирательство отложено до 12 марта.

Дерипаска подал в суд на Зюганова в январе 2019 года. Поводом стало то, что коммунист назвал бизнес Дерипаски «аферой и преступлением» и призывал расследовать «это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности». От ответчика Дерипаска требует миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги он собирается направить на благотворительность.