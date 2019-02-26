Хор в Исаакиевском соборе спел о ядерной атаке на США

Изданию "Бумага" стало известно о том, что на торжественном концерте в честь Дня защитника отечества хор в Исаакиевском соборе спел шуточную песню специфического содержания, повествующую об уничтожении США посредством ядерных ударов.

"На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: „Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!", - в частности, говорится в тексте.

Кроме того, произведение гласит, что Америку "открыли зря".

Песня принадлежит авторству Александра Козловского и носит название "На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих".