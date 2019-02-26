«Коммунисты России» попросят Беглова премировать хор за антиамериканскую песню в Исаакие

Партия «Коммунисты России» подготовила письмо на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова с просьбой наградить Концертный хор Санкт-Петербурга за исполненную 23 февраля песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком», сообщил ЗАКС.Ру руководитель петербургского отделения партии Сергей Малинкович.

- Эти ребята, которые спели антиамериканскую песню 23-го февраля, хорошо посмеялись над нашим главным геополитическим противником. Конечно, мы все выступаем за мир, но не стоит забывать, что США были в числе участников интервенции против РСФСР, издевались над нами всю Холодную войну, споили Ельцина, что сейчас они хотят напасть на Венесуэлу и что они бомбили Сербию. Поэтому такая песня полезна, и нашей молодежи стоит разучить ее как шуточную, - отметил Малинкович.

По словам лидера петербургского отделения партии, письмо на имя Беглова будет передано в Смольный до конца вторника, 26 февраля.

- Вероятно, врио может своим решением вручить какие-то памятные подарки, может быть премии, - отметил Малинкович.

Напомним, вечером 25 февраля в сети появилось видео праздничного концерта в Исаакиевском соборе, на котором хор исполнял песню об атомной бомбардировке США.

Запись вызвала общественную дискуссию. Представители хора призвали ее участников «не заниматься политиканством».

«Не стоит всерьёз вникать в рассуждения про путинские и антипутинские концерты. Это отвратительно само по себе», - говорится в заявлении Концертного хора Санкт-Петербурга.

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