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Новости

13:17

Екатеринбургский депутат поделился мнением о педофилии

Скандально знаменитый в своем регионе депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников выразил неудовлетворение тем, в каком порядке расставляют для себя приоритеты сотрудники МВД. По мнению "слуги народа", выбирая направление для своей деятельности силовики пытаются следовать неким популярным трендам, что негативно отражается на эффективности. Пример, который привел Колесников, прозвучал неоднозначно.

"Такое ощущение, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы с вами все знаем, что педофилы — это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит, все эти преступления жуткие", - заметил депутат, чьи слова приводит портал 66.ru.

"Гоняясь" за педофилами и отслеживая преступления в сфере ЖКХ, считает он, участковые не успевают следить за психическим здоровьем сограждан, а это представляется ему необходимым.

Среди прославивших Колесникова инициатив фигурируют такие, как требование сократить бюджетные расходы на детское образование, а также мысль о целесообразности предоставлять информацию журналистам только за деньги.

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14:43    
Вся информация, однозначно, - платная, а журналюгам - двойной тариф.

13:59    
А депутат то в теме! Надо бы его ментам пощупать, кого он уже совратил "по пьяни".

13:26    
Правильно и самокритично высказывание депутата. Участковому надо срочно озаботиться психическим здоровьем депутата.

13:25    
Всех педофилов надо расстреливать в обязательном порядке! Никакой пощады и близко не должно быть!

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