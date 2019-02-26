Ирина Ган подтвердила свое назначение на пост главы аппарата врио губернатора Петербурга

Ирина Ган подтвердила, что она официально назначена руководителем аппарата губернатора Петербурга, передает «Коммерсантъ». На сайте Смольного информации о ее назначении пока нет.

Ранее сообщалось, что Ган может возглавить аппарат градоначальника вместо перешедшей на должность вице-губернатора Любови Совершаевой. До этого Ган была советником врио губернатора Алекcандра Беглова с ноября 2018 года.

Еще раньше Ган работала директором по работе с государственными органами и связям с общественностью в Hearst Shkulev Media. Глава этой компании, медиаменеджер Виктор Шкулев, в январе купил АО «АЖУР-Медиа», издающее «Фонтанку.ру» и другие СМИ.

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