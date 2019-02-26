Глава УВП обсуждает выборы с Макаровым, Совершаевой, главами районов и МО

Руководитель президентского управления по внутренней политике Андрей Ярин проводит в здании администрации Петербурга встречу со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, вице-губернатором Любовью Совершаевой, главами районов и муниципалитетов.

Главная тема встречи - предстоящие в сентябре губернаторские и муниципальные выборы. Чиновники и муниципалы отчитываются о своей готовности к их проведению, о чем свидетельствует распространившаяся в интернете своего рода инструкция для муниципалов.

По данным "Коммерсанта", к разговору с сотрудником администрации президента приглашены главы четырех районов: Адмиралтейского, Фрунзенского, Калининского и Приморского. Врио губернатора Александр Беглов не принимает участия в совещании.

Изображение: Павел Швец

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