Суд снова перенес заседание по делу задержанной перед "Маршем материнского гнева" Уткиной

Куйбышевский районный суд перенес очередное заседание по делу задержанной перед «Маршем материнского гнева» активистки Светланы Уткиной на 27 февраля.

Сторона защиты ходатайствовала о вызове нового свидетеля. Кроме того, в суд не пришли несколько ранее вызванных свидетелей.

Активистку и ее защитницу Анастасию Буракову удивило то, что для рассмотрения дела вообще пригласили свидетелей. По мнению Уткиной, сделано это «для создания иллюзии» разбирательства. «На самом деле решение уже принято», - сказала она.

Уткина принимала участие во флешмобе на Невском проспекте 9 февраля, накануне «Марша материнского гнева». 10 февраля непосредственно перед акцией ее задержали и обвинили в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения акции). Суд два раза переносил заседание по ее делу. В последний раз - для вызова пятерых сотрудников правоохранительных органов в качестве свидетелей.