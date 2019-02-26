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Новости

13:57

Песков назвал стажировку дочери в Европарламенте обычной студенческой практикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать стажировку его дочери Елизаветы в Европарламенте и суждения европейских экспертов по этому поводу, передает «Интерфакс».

Пескова попросили прокомментировать реакцию некоторых европейских аналитиков, которые сочли стажировку его дочери попыткой Кремля проникнуть в структуры Евросоюза.

«Нет, здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике. Что-то другое я не хотел бы комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы», - заявил Песков.

Накануне депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад подтвердил, что Елизавета Пескова проходит стажировку, помогая ему. Он подчеркнул, что дочь российского политика в России не ведет профессиональной деятельности, а значит, конфликта интересов здесь быть не может.

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15:58   Сергей   dodonovsergey13@yandex.ru
У нас в России папаша похоже не смог найти достойных наставников, тогда кто нами правит? Вот лично мне кажется что оттуда нашими правителями и управляют.

15:30    
У меня дочь тоже обычная студентка. Но что-то про практику в Европарламенте у нее в универе никто даже не слышал!

15:14    
Вот и вся цена путинским патриотам.
Обычная студенческая практика - в совхозе картофель собирать.
Не позабудьте отправить туда Елизавету, Песков.

15:08    
Дочурка осваивает европейские ценности, против которых папаша выстраивает оборону в России.

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