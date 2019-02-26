Градозащитники сообщают об утере витражей доходного дома Петрова

Представители градозащиты сигнализировали ЗАКС.Ру об утрате витражей с парадных лестниц в историческом доме на Петроградской стороне (так называемом доходном доме Ф.П. Петрова на Пионерской улице, 22). Имевшее место, по их мнению, попустительство профильного комитета Смольного, КГИОП, вызывает у активистов недоумение, поскольку комитет ответственен за охрану окон с витражами в доме-памятнике, который ремонтировали с лета 2018-го по начало 2019-го годов.

В результате проведенных работ обнаружилось, что старинные окна исчезли в неизвестном направлении, а их место заняли стеклопакеты. Градозащитники принялись искать экспертизу на проект ремонтных работ, но поиски не дали результатов.

"А значит, не было и согласованной документации на работы по сохранению. Остаётся неясным, осуществлял ли КГИОП надзор на объекте, формально находящимся "под охраной государства" и как, в таком случае, осуществлялась приёмка выполненных работ (после утраты предмета охраны)?", - говорится в их заявлении.

Активисты написали запрос в комитет и составили заявление о преступлении.