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Новости

14:53

Градозащитники сообщают об утере витражей доходного дома Петрова

Представители градозащиты сигнализировали ЗАКС.Ру об утрате витражей с парадных лестниц в историческом доме на Петроградской стороне (так называемом доходном доме Ф.П. Петрова на Пионерской улице, 22). Имевшее место, по их мнению, попустительство профильного комитета Смольного, КГИОП, вызывает у активистов недоумение, поскольку комитет ответственен за охрану окон с витражами в доме-памятнике, который ремонтировали с лета 2018-го по начало 2019-го годов.

В результате проведенных работ обнаружилось, что старинные окна исчезли в неизвестном направлении, а их место заняли стеклопакеты. Градозащитники принялись искать экспертизу на проект ремонтных работ, но поиски не дали результатов.

"А значит, не было и согласованной документации на работы по сохранению. Остаётся неясным, осуществлял ли КГИОП надзор на объекте, формально находящимся "под охраной государства" и как, в таком случае, осуществлялась приёмка выполненных работ (после утраты предмета охраны)?", - говорится в их заявлении.

Активисты написали запрос в комитет и составили заявление о преступлении.

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18:16    
Любопытно, на чьей даче витражи украшают интерьер? Если у человека достойного, заслуживающего уважение авторитетных лиц, то и не найдут их. Хотя... глупец может и ассигнациями печь топить. Мало ли у нас новоприбывших "Петербуржцев" поменяли, к примеру, окна или парадные двери в стиле модерн на металлическое или стеклопакетное непотребство?

15:28    
15-21
Если из тухлой рыбы уже червяки лезут, а ей голову поменяли, так ведь не эта голова виновата.
Подрядчика на дом взяли до ВРИО, документацию готовили ещё раньше, в ГИОПЕ вообще никто годами не меняется, все те же.

15:21    
15:16 Было, но не так часто и феерично.

15:16    
15-10
Не глупите.  Что, до Беглова этого не было? Хамство, непрофессионализм, [цензура] и рвачество воспитываются годами.

15:10    
При Беглове всё в городе расползается по швам.

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