Экс-директора ФБК Романа Рубанова включили в базу розыска МВД

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова включили в базу розыска МВД, передает Rureporters со ссылкой на члена общественной палаты Илью Ремесло.

По словам Ремесло, в отношении экс-директора ФБК возбуждено уголовное дело, но по какой статье – не уточняется. Предполагается, что это может быть связано с неисполнением решения суда «по одному из роликов, опубликованных ФБК»: скорее всего, требовалось опровергнуть сведения, призванные недостоверными и порочащими честь.

В 2017 году Рубанова задерживали за отказ удалять фрагменты фильма-расследования «Он вам не Димон», посвященного премьер-министру Дмитрию Медведеву. Удалить фрагменты фильма постановил суд в Москве по иску предпринимателя Алишера Усманова.

В расследовании о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева утверждалось, что Усманов якобы подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который авторы называют связанным с премьером, дом и свыше 4 га земли в Подмосковье.