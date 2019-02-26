Полиция Испании не нашла криминала в смерти Игоря Малашенко

Правоохранители Испании не нашли признаков криминала в гибели журналиста и политолога Игоря Малашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на Высший суд Андалусии.

По предварительным данным, смерть Малашенко наступила в результате самоубийства. Итоговый доклад будет представлен примерно через месяц. Дело рассматривает следственный суд №2 муниципалитета Сан-Роке.

Малашенко, бывшего гендиректора и сооснователя НТВ, обнаружили мертвым в Испании 25 февраля. Политологу было 64 года. В 1996 году он был главным советником Бориса Ельцина в его президентской кампании, в 2018-м возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.

Ранее вдова Малашенко, журналистка Божена Рынска заявила, что есть подозрения в насильственной смерти ее супруга.