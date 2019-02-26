Алкоголь убивает мужчин на свободе в три раза чаще, чем условия заключения

Согласно материалам к заседанию комитета Совета Федерации по социальной политике, оказавшимся в распоряжении "Интерфакса", российские мужчины в местах лишения свободы умирают в три раза меньше, нежели пребывая на воле. Такой показатель удалось получить на основе данных, показывающих уровень смертности от алкоголя, доступ к которому по понятным причинам в тюрьме как минимум ограничен.

"Возникают вопросы о качестве свободы, способах и местах повышения продолжительности жизни российских мужчин. Алкогольный вклад в сокращение жизни для женщин составляет 17 лет, мужчин - 20 лет", - говорится в тексте материалов к заседанию.

По данным доклада, около 44 процентов мужчин трудоспособного возраста умирают по причинам, так или иначе связанным со злоупотреблением спиртным.