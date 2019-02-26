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16:59

Митрополит Варсонофий покинул пост управляющего делами Московской патриархии

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий покинул пост управляющего делами Московской патриархии, сообщается на официальном сайте РПЦ.

Прошение митрополита было заслушано на заседании Священного Синода РПЦ 26 февраля. Он просил освободить его от должности управляющего делам из-за большого объема работ в петербургской митрополии.

Члены Синода удовлетворили прошение Варсонофия. Новым управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, до этого бывшим первым заместителем на этой должности.

 

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