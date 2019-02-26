Заявивший о пытках в ФСБ петербуржец Зломнов стал фигурантом третьего уголовного дела

В отношении жителя Петербурга Павла Зломнова, жаловавшегося на пытки в микроавтобусе ФСБ, было возбуждено новое уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), сообщил ЗАКС.Ру основатель группы «Адвокатская солидарность» Леонид Козак.

- Якобы в помещении следственного кабинета СИЗО № 6 Павел оскорбил представителя власти, а именно оперуполномоченного, при исполнении им своих служебных обязанностей, - уточнил Козак.

По его словам, описываемые события произошли предположительно в ноябре 2018 года.

Зломнов был арестован сотрудниками ФСБ в январе 2018 года. Его обвинили по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Адвокатами Зломнова выступили его отец Андрей и брат Михаил. Они заявили, что их родственника задержали, поскольку он когда-то продал два сигнальных пистолета, которые в последствии были переделаны новыми владельцами в боевые. Также защитники передали жалобу Зломнова на пытки.

В январе 2019 года у обвиняемого истек максимальный срок заключения под стражей. Его выпустили под подписку о невыезде, но сразу же задержали по новому уголовного делу. Зломнова обвинили по статье о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ) за то, что он якобы читал в камере СИЗО № 6 стихи о взрыве в Архангельске. По словам отца Зломнова, один из сокамерников его сына видел, как оперативный сотрудник вынуждал арестантов давать нужные свидетельские показания.

Также в январе уголовные дела возбудили в отношении отца и брата Зломнова. Им также вменили оскорбление следователя. В ответ на это интересы Зломновых вызвалось представлять более 10 адвокатов из Москвы и Петербурга, объединившихся в сообщество «Адвокатская солидарность». Все они работают по уголовным делам семьи бесплатно. 19 февраля «Адвокатская солидарность» организовала пресс-конференцию, на которой участники сообщества рассказали о подробностях дел.

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