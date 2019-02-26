"Красивый Петербург" создал мемориал на месте смертельного ДТП на Невском

Автомобильная авария, случившаяся в ночь на 24 февраля на Невском проспекте и унесшая жизни двух пешеходов, побудила активистов общественного движения "Красивый Петербург" открыть на месте трагедии, возле кофейни Starbucks, народный мемориал, о чем сообщил "ВКонтакте" лидер движения Красимир Врански.

Под лозунгом "За безопасность на дорогах" активисты также провели пикеты на тротуарах главной городской магистрали.

30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов, проходящий единственным подозреваемым по делу, по версии следствия, в момент смертельного ДТП управлял автомобилем BMW в нетрезвом виде. Его арестовали на два месяца. Во время избрания меры пресечения он раскаялся в содеянном.

Фотография: Красимир Врански

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