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26 февраля, 18:14

Дроздов наградил победителей конкурса на самого оригинального снеговика

Депутат Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов наградил грамотами финалистов районного конкурса на самого оригинального снеговика.

Конкурс проводился в Калининском районе. Среди победителей – создатели розового снеговика, снеговика на лыжах, снеговика в виде поросенка, разноцветных снеговиков и снеговика с синим шарфом. Работы участников можно посмотреть по ссылке.

Конкурс длился в январе-феврале, когда в Петербурге был снежный коллапс. Этой зимой снеговики даже проявили общественную активность, «выходя» в пикеты с критикой уборки улиц и застройки зеленых зон. 10 февраля снеговики в Муринском парке держали в руках плакаты против застройки зеленой зоны, а 5 февраля «требовали» почистить дороги и разобраться с продлением проспекта Маршака в ЖК «Новая Охта».

Одному снеговику пришлось участвовать в рэп-баттле с депутатом Андреем Анохиным. Депутат сказал снеговику, что тот «и есть претензия», и парламентарий «готов правдой лед растопить». Кто выиграл в поединке, осталось неясным: ответ снеговика на панчи депутата показан не был, в конце видео видна снежная голова, валяющаяся на земле отдельно от туловища.

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Один из лауреатов конкурса на самого оригинального снеговика, фото vk.com/drozdovinfo



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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