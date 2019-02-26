Быков: "Подхрюкивать" в послании Путина - колкость для внутреннего потребления

Сделавший паузу в несколько дней для того, чтобы прокомментировать послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию, писатель и публицист Дмитрий Быков пришел к выводу: достаточно дерзкие высказывания в адрес западных стран были продиктованы не желанием дальнейшей с ними конфронтации, а вынужденной необходимостью вновь удачно выступить перед собственным, так называемым "ядерным электоратом". К тому, полагает автор статьи в "Собеседнике", главу государства склонил неумолимо снижающийся личный рейтинг. Для его повышения потребовались столь рискованные и недипломатичные средства, как сравнение западных партнеров с "подхрюкивающими" свиньями, чего раньше Путин себе не позволял.

Другие страны могут жить без суверенитета, они подхрюкивают. Мы не можем жить без суверенитета и хрюкаем сами. Суверенитетом называется право управлять Россией, не слушаясь никаких советов и международных норм, никому в мире не давая отчета и не сообразуясь с общепринятым здравым смыслом, ибо у нас он свой. — Дмитрий Быков

Такая картина мира экзотична, но для определенной части населения психологически комфортна, в чем, как кажется Быкову, Кремль оказался прозорлив. Тем не менее, от общего пессимизма обозревателя эффективная бравада в виде регулярной демонстрации военного потенциала не спасает.

"Можно сколько угодно чесать ракеты – это занятие хоть и подростковое, но приятное. Я понимаю, что такой мир уютен не для всех. Но отдельным представителям дна (их, видимо, и называют глубинным народом) комфортно жить там, где все всех ненавидят и доминирующей эмоцией является ужас", - заключил Быков.

В своем выступлении 20 февраля Путин по традиции грозил США неким "симметричным ответом" и уничижительно отзывался о тех европейских странах, которые, как ему кажется, находятся в непреодолимой зависимости от американского правительства и "подхрюкивают" ему.