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26 февраля, 19:16

Быков: "Подхрюкивать" в послании Путина - колкость для внутреннего потребления

Сделавший паузу в несколько дней для того, чтобы прокомментировать послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию, писатель и публицист Дмитрий Быков пришел к выводу: достаточно дерзкие высказывания в адрес западных стран были продиктованы не желанием дальнейшей с ними конфронтации, а вынужденной необходимостью вновь удачно выступить перед собственным, так называемым "ядерным электоратом". К тому, полагает автор статьи в "Собеседнике", главу государства склонил неумолимо снижающийся личный рейтинг. Для его повышения потребовались столь рискованные и недипломатичные средства, как сравнение западных партнеров с "подхрюкивающими" свиньями, чего раньше Путин себе не позволял.

Другие страны могут жить без суверенитета, они подхрюкивают. Мы не можем жить без суверенитета и хрюкаем сами. Суверенитетом называется право управлять Россией, не слушаясь никаких советов и международных норм, никому в мире не давая отчета и не сообразуясь с общепринятым здравым смыслом, ибо у нас он свой.

Дмитрий Быков

Такая картина мира экзотична, но для определенной части населения психологически комфортна, в чем, как кажется Быкову, Кремль оказался прозорлив. Тем не менее, от общего пессимизма обозревателя эффективная бравада в виде регулярной демонстрации военного потенциала не спасает.

"Можно сколько угодно чесать ракеты – это занятие хоть и подростковое, но приятное. Я понимаю, что такой мир уютен не для всех. Но отдельным представителям дна (их, видимо, и называют глубинным народом) комфортно жить там, где все всех ненавидят и доминирующей эмоцией является ужас", - заключил Быков.

В своем выступлении 20 февраля Путин по традиции грозил США неким "симметричным ответом" и уничижительно отзывался о тех европейских странах, которые, как ему кажется, находятся в непреодолимой зависимости от американского правительства и "подхрюкивают" ему.

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26 февраля, 23:24    
21-28
Гоша, голубчик, меньше пены.

26 февраля, 21:28    
19:53 - американские военные эксперты уже обсмеяли понты путина его откровенное вранье и блеф, а помпео прямо указал - "громко и несерьезно"... все понты путина расчитаны на внутреннее потребление - бряцаньем военных барабанов отвлечь от полнейшей жопы внутри дома...  и еще, вся америка заселена путинцами, теми кто натырил денег в россии, а ныне счастливо поживает в штатах... не собирают ли они в страхе, чемоданы - и, в россию?... путин прет буром по пути ссср - ничему не научился, бездарный правитель...

26 февраля, 20:08    
19.53.
Какое доминирование?
Все разворовано. По этому показателю, пожалуй, Россия доминирует.
А Вы уверены, что наши войска в боевой готовности?

26 февраля, 19:53    
19:42. Войны не будет, так как у России и её западных врагов полно ядерного оружия, способного испепелить всю нашу планету! Но Россия слегка шантажировать Запад своей мощью просто обязана с целью своей защиты и доминирования в мире! РЯО-это наше огромнейшее преимущество и им надо умело пользоваться в достижении Россией разных целей на международной арене!!!

26 февраля, 19:42    
Для 19.39.
Тебе война нужна?

26 февраля, 19:39    
Да, нормально и объективно выступил Путин, проехавшись по западникам! Не зря эта речь им не понравилась, ну, и хрен с ними! Россия, вперёд!

26 февраля, 19:32    
Неужели нормальные россияне это восприняли всерьез??????????
"В своем выступлении 20 февраля Путин по традиции грозил США неким "симметричным ответом" и уничижительно отзывался о тех европейских странах, которые, как ему кажется, находятся в непреодолимой зависимости от американского правительства и "подхрюкивают" ему."

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