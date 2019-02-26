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26 февраля, 20:05

Вишневский возмущен визитом сотрудника АП к петербургским чиновникам и муниципалам

Встреча главы президентского управления по внутренней политике Андрея Ярина в стенах Смольного с городскими чиновниками и депутатами разных уровней привела лидера фракции "Яблока" в петербургском парламенте Бориса Вишневского в ярость. Он считает закрытые переговоры в таком составе попыткой силового давления "из центра" на ход и результат сентябрьских выборов. Опирается в своем суждении он также и на распространившийся документ, который разослали муниципалам и согласно которому они должны были отчитаться перед Яриным об успехах своей "правильной", с точки зрения Кремля, подготовке к избирательной кампании кандидатов от власти.

"На мой взгляд, проведение совещаний с подобными требованиями от глав районных администраций и глав муниципальных образований – грубейшее нарушение законодательства, в том числе – законодательства о государственной службе и избирательного законодательства", - высказался о кулуарном мероприятии Вишневский.

По его словам, он уже попросил прокуратуру проверить законность встреч официальных лиц в таком формате и на данном примере.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:19    
21-12
Товарищ, скажите честно, что Вас заставляет писать все время одно и то же? Если Вы ещё можете объективно относиться к своему поведению и критически оценивать свои поступки, то Вы, подумав, сможете ответить. Если же не сможете, то это тоже - ответ. Ждём и надеемся на лучшее.

26 февраля, 23:47    
Жена Кролика вылезла мужа защищать.
Скройся, плесень депутатская.

26 февраля, 23:10    
21-10
"Умный вы наш, неужели из методички списали "клеймёННый" с двумя "Н". Идите-ка вы, писака, потренируйтесь на заднем дворе.

26 февраля, 22:22    
Тупой 21.12.
Смени тему. Или других не знаешь?

26 февраля, 21:24    
Чиновники готовят массовыефальсификации на выборах в Санкт-Петербурге. Что это, если не преступная группировка?
Сажать их надо не на должности , а в кресты.!

26 февраля, 21:12    
Может, Кролик опасается, что депутатам запретят оформлять жён помощниками?

26 февраля, 21:10    
Вишневский справедливо опасается, что ему не занесут "депутатскую долю"... НО очевидно,  что АП уже не нуждаются в советах клейменного оппозиционера.

26 февраля, 20:44    
Администрация президента готовит нарушения законодательства на выборах в Санкт-Петербурге?

26 февраля, 20:10    
Заговорщики!!!

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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