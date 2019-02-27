Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела после ритуального сожжения верблюдов

Прокуратура города Ангарск инициировала возбуждение уголовного дела постфактум проверки ритуального убийства верблюдов представителями шаманской организации "Хухэ Мунхэ Тэнгэри", передает ТАСС.

"Материалы проверки отправили в УМВД России по Ангарскому городскому округу для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными", - гласит послание регионального ведомства.

Видео с жертвоприношением животных появилось в интернете 22 февраля и сразу вызвало большой общественный резонанс. На кадрах лица, причисляющие себя к одному из религиозных ответвлений шаманизма, сначала ритуально убивают пять верблюдов, потом расчленяют их, обкладывают останки конфетами и после всё сжигают. По словам участников процесса, обряд был посвящен единению российских народов. В "мистерии", проходившей недалеко от Ангарска, приняли участие около 500 человек. Представители официальных шаманских культов Бурятии церемониал "коллег" резко осудили, заявив, что истинные последователи культа никогда не стали бы приносить в жертву священное животное. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.