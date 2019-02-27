Милонов предлагает отказаться от шестидневной школьной недели

Федеральный парламентарий Виталий Милонов выступил с новой инициативой, предполагающей сокращение школьной недели с шести дней до пяти, передают РИА "Новости". С соответствующим предложением он обратился к главе Минобразования Ольге Васильевой.

"В последние годы мы видим, что нагрузка на школьников значительно возрастает: в программу вводятся новые предметы, увеличивается суммарное количество учебных часов. Как следствие, из-за увеличения нагрузки учеба не ограничивается привычной нам пятидневкой - дети часто учатся по шестидневному расписанию, имея в дневнике по шесть-восемь уроков", - сетует единоросс.

В связи с большой учебной нагрузкой, которая возлагается на детей, они, подчеркивает Милонов, лишаются возможности провести досуг с семьей, ограничиваясь лишь одним днем в неделю. В связи с этим депутат и просит Васильеву пересмотреть практику шестидневной образовательной недели. А для того, чтобы его задумка обрела реальность, следует провести региональный "общероссийский школьный референдум", на котором вопрос обсудят родители, депутаты, учителя и специалисты.

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