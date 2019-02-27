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Новости

10:17

Милонов предлагает отказаться от шестидневной школьной недели

Федеральный парламентарий Виталий Милонов выступил с новой инициативой, предполагающей сокращение школьной недели с шести дней до пяти, передают РИА "Новости". С соответствующим предложением он обратился к главе Минобразования Ольге Васильевой.

"В последние годы мы видим, что нагрузка на школьников значительно возрастает: в программу вводятся новые предметы, увеличивается суммарное количество учебных часов. Как следствие, из-за увеличения нагрузки учеба не ограничивается привычной нам пятидневкой - дети часто учатся по шестидневному расписанию, имея в дневнике по шесть-восемь уроков", - сетует единоросс.

В связи с большой учебной нагрузкой, которая возлагается на детей, они, подчеркивает Милонов, лишаются возможности провести досуг с семьей, ограничиваясь лишь одним днем в неделю. В связи с этим депутат и просит Васильеву пересмотреть практику шестидневной образовательной недели. А для того, чтобы его задумка обрела реальность, следует провести региональный "общероссийский школьный референдум", на котором вопрос обсудят родители, депутаты, учителя и специалисты.



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14:04   Едро-благодетель   ПЖиВ
12:38, снова банан ищешь? Петушок солидольный. Чуть не досмотрел побежал на сторону. Некрасиво так. То к Вишневскому в жёны набиваешься, то к деду.Мужа ищешь богатого?

13:42    
12:38 разве я с тобой петушком, в диалог вступаю? Иди к Изе Вишневскому и салидолься или будь женой и помощником. Мне без разницы, мисс-стесняшка.

13:05    
Милонов не стал бы так беспокоиться о школьниках, которые действительно перегружены (когда реально учатся, а не делают вид), если бы не церковные воскресные школы.

12:52    
Отменить все школы, оставив только воскресные - мечта рыжего клоуна. Тогда свободными будут 6 дней в неделю.

12:38    
Опять под именем "иван" вылез племянничек пархатого паскудного кролика Изя. Хватит косить под русского, прислужник жидёнка ! Тебя давно раскусили. Инструкции и зарплату ты получаешь у помощника кролика.

12:27   Дед Иван   РУСЬ
Поддерживаю пятидневную рабочую школьную неделю!

12:14    
Не вдаваясь в ориентацию Милонов, за то чтобы в школе было 5 ти дневка. Моё личное мнение, моей семьи и детей - школьников.

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