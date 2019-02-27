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Новости

10:25

В Петербурге появится закон о дополнительном профобразовании для предпенсионеров

Законодательное собрание на заседании 27 февраля приняло в первом чтении разработанный единороссами проект закона «Об отдельных вопросах при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста».

Документ призван регулировать вопросы переквалификации и получения новых навыков гражданами, готовящимися выйти на пенсию.

- Мы предлагаем создать в Петербурге целую систему государственной поддержки лиц предпенсионного возраста, - отметил соавтор законопроекта Денис Четырбок.

В законе, в частности, говорится, что Смольный будет нести ответственность за разработку мероприятий по организации дополнительного профессионального образования пожилых людей, а также создаст перечень "наиболее востребованных профессий на рынке труда" для дополнительного обучения предпенсионеров.

Член "Единой России" Андрей Анохин заявил о необходимости создавать рабочие места в государственных учреждениях. Единоросс призвал коллег начать диалог о формировании модели "современного социализма".

Напомним, понятие "лицо предпенсионного возраста2 появилось в российском законодательстве осенью 2018 года, когда Госдума принимала разработанный правительством и поддержанный "Единой Россией" законопроект о повышении возраста выхода на пенсию для россиян. "Пенсионная" реформа вызвала протест в российском обществе, который негативно отразился на рейтинге партии власти и первых лиц государства.

Предпенсионный возраст - пятилетний период до выхода гражданина на пенсию.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:48   Дед Иван   РУСЬ
15:34 неужели гей-стесняшка, неужели ты, петух, думаешь что тебя кто то боится лакея и холуя Изи? Пока не когда сидеть долго за компом, только.

15:34    
Дед-благодетель перестал бояться и вылез под прежними погонялами.

13:57   Едро-благодетель   ПЖиВ
13:38 Дед Иван, 12:33 желает "банана" Вашего. Никак не успокоится солидольный.Стеснительный и безымянный Александра, муж Кролика. Точно угадали радужного.

13:38   Дед Иван   РУСЬ
12:33 снова жена Изи Вишневского закукарекала, пархатая. Я с петухами в диалог не вступаю.

12:33    
Снова под именем "иван" вылез племянничек пархатого жидёнка Изя. Хватит косить под русского, прислужник кролика ! Тебя давно раскусили. Инструкции и зарплату ты получаешь у помощника кролика. Заткнись, пожалуйста ! Нам хватает одного паскудного кролика, да ещё его соперника второго жидёнка из депутатов.

12:24   Дед Иван   РУСЬ
Подавляющая часть Народа не согласна с пенсионным грабежом! Должны бороться, чтобы, вернуть пенсионный стаж, как он начислялся в Советское время! Позор путин, медведеву и их Едрисне антинародной!

11:24    
Почему предпенсионер должен переквалифицироваться, если он десятилетиями овладевал профессией? Опять руки чешутся попилить бюджет!
Овладевать профессией должны люди любого возраста в общеустановленном порядке.

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