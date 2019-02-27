В Петербурге появится закон о дополнительном профобразовании для предпенсионеров

Законодательное собрание на заседании 27 февраля приняло в первом чтении разработанный единороссами проект закона «Об отдельных вопросах при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста».

Документ призван регулировать вопросы переквалификации и получения новых навыков гражданами, готовящимися выйти на пенсию.

- Мы предлагаем создать в Петербурге целую систему государственной поддержки лиц предпенсионного возраста, - отметил соавтор законопроекта Денис Четырбок.

В законе, в частности, говорится, что Смольный будет нести ответственность за разработку мероприятий по организации дополнительного профессионального образования пожилых людей, а также создаст перечень "наиболее востребованных профессий на рынке труда" для дополнительного обучения предпенсионеров.

Член "Единой России" Андрей Анохин заявил о необходимости создавать рабочие места в государственных учреждениях. Единоросс призвал коллег начать диалог о формировании модели "современного социализма".

Напомним, понятие "лицо предпенсионного возраста2 появилось в российском законодательстве осенью 2018 года, когда Госдума принимала разработанный правительством и поддержанный "Единой Россией" законопроект о повышении возраста выхода на пенсию для россиян. "Пенсионная" реформа вызвала протест в российском обществе, который негативно отразился на рейтинге партии власти и первых лиц государства.

Предпенсионный возраст - пятилетний период до выхода гражданина на пенсию.

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