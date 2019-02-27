Устье Смоленки окончательно защитили законом о ЗНОП

Законодательное собрание на пленарном заседании 27 февраля утвердило в третьем чтении поправки единороссов в региональный закон о зеленых насаждениях общего пользования.

Согласно документу, статус зоны ЗНОП получит территория в устье реки Смоленки. Жители Васильевского острова несколько лет боролись за парк в этом месте.

Как следует из поправок, будут защищены от застройки также участок Митрофаньевского кладбища, скверы на улице Свободы, улице Профессора Попова и проспекте Обуховской обороны, несколько зеленых зон в Петергофе.

В ходе второго чтения единороссы отказались голосовать по поправкам представителей других фракций, предлагавших дать статус зон ЗНОП парку Малиновка, участкам в Удельном и Муринских парках, скверу на улице Савушкина.