Единоросс Анохин потребовал у однопартийцев внимания к эко-проблемам Коломяг

Депутат “Единой России” Андрей Анохин на заседании Заксобрания 27 февраля привлек внимание коллег к проблеме вырубки леса в муниципальном округе “Коломяги”.

Анохин попросил слова во время обсуждения технических поправок в “Экологический кодекс Санкт-Петербурга” и заявил соавтору поправок Марии Щербаковой, что поднятый им вопрос не менее важен.

Щербакова в это время разговаривала.

- Мария Дмитриевна, вы слышите? Или для вас это не проблема? - обратился к ней Анохин.

Он попросил у однопартийца Дениса Четырбока, чтобы его помощник не отвлекал Щербакову. Но Четырбок заметил, что это не его помощник подошел к автору законодательной инициативы.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обратил внимание, что Анохин еще не находится на его месте, чтобы так руководить коллегами. Депутат в ответ улыбнулся.

Анохин также заявил, что намерен обсудить проблему вырубки леса в Коломягах на личной встрече с врио губернатора Александром Бегловым. Единоросс попросил представителя Смольного в ЗакСе Юрия Шестерикова посодействовать в этом.

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