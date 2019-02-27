Школьнику, спасшему ребенка из реки, ЛДПР дважды вручила просроченную "благодарность"

В Брянской области представители партии ЛДПР вручили восьмикласснику, спасшему провалившегося под лед реки Ирпы ребенка, заплесневелый армейский сухой паёк - причем, уже во второй раз. Об инциденте рассказано в паблике "Подслушано в Климово".

Мальчик поделился, что изначально - незадолго после его героического поступка - с ним связалась координатор местного отделения ЛДПР Мария Шкляр. Она известила семью подростка, что партия хотела бы отблагодарить его за столь "самоотверженное деяние" и вручить несколько подарков, в числе которых были канцелярские принадлежности, часы, футболки с символикой политорганизации, а также армейский сухпаёк. Последний был сильно измят, а просочившаяся из продуктов жидкость покрыла внутренности "подарка" заплесневевшей плёнкой.

Фото: паблик "Подслушано в Климово"

По сведениям телеканала "360", побеседовавшего с родителями восьмиклассника, они вернули благодарственный "презент" отправителям. Брянские либерал-демократы, в свою очередь, переложили вину за испорченные продукты на производителей пайка, отправив мальчику новый, который оказался идентичен первому и полностью прогнил.

Фото: паблик "Подслушано в Климово"

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