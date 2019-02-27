Макаров назвал “полной бредятиной” расследование “Новой газеты” о дачах в Солнечном

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров сообщил ЗАКС.Ру, что не знает никого из новых пользователей дач в поселке Солнечное, которые он раньше сам арендовал.

На днях “Новая газета в Петербурге” опубликовала расследование, в котором сообщила, что домами из государственного дачного фонда, которые раньше арендовал сам Макаров, теперь пользуются знакомые ему люди.

- Это бредятина полная, - прокомментировал Макаров после своего брифинга 27 февраля. - Ни я, ни мои родственники, дальние и близкие, не знаем людей, которые там перечислены.

Напомним, в июне 2018 года “Новая газета” опубликовала текст о том, что Макаров получил в аренду три дома из государственного дачного фонда. Вскоре спикер ЗакСа заявил, что арендовал дома по рыночной цене, добавив, что уже отказался от них.

В феврале 2019 года издание заявило, что новыми пользователями домов - так называемых "курятничков - стали Андрей Ищенко, Андрей Бойцерук и Дмитрий Ганов. Газета считает их знакомыми председателя петербургского парламента.

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