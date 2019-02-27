Беглов поручил к концу августа открыть детсад на Парашютной, 50

Врио градоначальника Александр Беглов с объездной инспекцией посетил Приморский район и дал его руководителям и чиновникам ряд первостепенных поручений. В частности, извещает пресс-служба Смольного, распорядился, чтобы к 25 августа текущего года был открыт детский сад на Парашютной улице, 50, к.1.

Дошкольное учреждение возводится на территории ЖК "Юбилейный квартал" по заказу комитета по строительству за счет средств из городской казны. Садик рассчитан на 140 мест. Внутри будет бассейн, залы для занятия физкультурой и другие комнаты для групповых занятий.

На данный момент в здании готова кровля, фасад, остекление, а также налажены инженерные сети.

"К 25 августа садик должен быть готов принять детей", - наказал Беглов, отметив, что в районе заметно отстает "от графика" возведение социнфраструктуры.

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