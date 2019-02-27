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Новости

12:55

В Мариинском дворце наградили бывшего губернатора Петербурга Полтавченко

В среду, 25 февраля, после пленарного заседания Заксобрания в Мариинском дворце наградили знаком “За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга” бывшего главу города Георгия Полтавченко. Награду вручил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Макаров назвал Полтавченко настоящим гражданином и отметил его порядочность. Спикер ЗакСа также заявил, что бывший градоначальника не позволил втянуть экономику региона “в пылесос турбулентности” и поблагодарил его за мужскую дружбу.

Макаров вспомнил и про маму Полтавченко, которую назвал героем нашего времени.

- Службу Санкт-Петербургу, - ответил Полтавченко, получив награду.

На церемонии награждения присутствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, бывшие члены правительства Петербурга, депутаты Заксобрания и Госдумы.

Полтавченко был губернатором Петербурга в 2011-2018 годах. 3 октября 2018 года он покинул свой пост и вскоре занял пост в совете директоров “Объединенной судостроительной корпорации”.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:20    
околоНОЛЯ

13:40    
Обязательно пойду на выборы и всех приглашаю. Сделаем всё, что от нас зависит. Вместе мы - сила.

13:14    
Жлоб! Ты был настоящее бревно.

13:08    
Медаль за "отличную" подготовку  к зиме 2018-2019 гг. следует вручит Полтавченко. ЗАКС мнения горожан не слышит, уши бананами заткнули, избранцы?

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