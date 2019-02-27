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Новости

13:10

Беглов отметил заслуги Полтавченко на посту полпреда в ЦФО

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на церемонии вручения награды бывшему главе города Георгию Полтавченко пожелал экс-губернатору, чтобы на новом месте работы “был такой же порядок, как в ЦФО”.

Беглов напомнил, что в свое время стал полпредом Центрального федерального округа сразу после Полтавченко.

- Когда я шел в Центральный федеральный округ, я готовился к большой битве, но к своей радости обнаружил, что “красный пояс” стал православным поясом, -  заявил Беглов. Примерно те же слова он говорил на церемонии своего представления в Смольном в октябре 2018 года.

Беглов отметил, что Полтавченко на посту полпреда ЦФО приходилось взаимодействовать с главами регионов, не всегда согласных с федеральной повесткой. В качестве примера врио назвал Юрия Лужкова.

Полтавченко сегодня, 27 февраля, наградили в Мариинском дворце знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга". Награду вручил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:47    
Уже начинаете звать на выборы, чтобы творить с людьми все, что хотите. Придем на выборы и изберем того кого нужно вам.

13:37    
Обязательно пойду на выборы и всех приглашаю. Сделаем всё, что от нас зависит. Вместе мы - сила.

13:19    
Да, Питер стал "прославленным" городом:
-тысячи людей травмированы из-за неподготовленности города к зиме 2018-2019 года.
-по Невскому спокойно разъезжает азер без прав, давя людей.
-в Исаакиевском  соборе (!!!) хор призывает к войне.
-несмотря на протесты горожан, уплотнительная застройка продолжается, вырубаются деревья.
Примеров много, да власть они не интересуют.

13:15    
Значит, смольнинская мафия планирует и дальше паразитировать на городе.

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