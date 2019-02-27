Беглов отметил заслуги Полтавченко на посту полпреда в ЦФО

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на церемонии вручения награды бывшему главе города Георгию Полтавченко пожелал экс-губернатору, чтобы на новом месте работы “был такой же порядок, как в ЦФО”.

Беглов напомнил, что в свое время стал полпредом Центрального федерального округа сразу после Полтавченко.

- Когда я шел в Центральный федеральный округ, я готовился к большой битве, но к своей радости обнаружил, что “красный пояс” стал православным поясом, - заявил Беглов. Примерно те же слова он говорил на церемонии своего представления в Смольном в октябре 2018 года.

Беглов отметил, что Полтавченко на посту полпреда ЦФО приходилось взаимодействовать с главами регионов, не всегда согласных с федеральной повесткой. В качестве примера врио назвал Юрия Лужкова.

Полтавченко сегодня, 27 февраля, наградили в Мариинском дворце знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга". Награду вручил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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