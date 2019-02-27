Дороги Ленобласти отремонтируют экспериментальным способом

Правительство Ленинградской области приняло решение в ближайшем будущем протестировать при ремонте региональных дорог новый, инновационный способ - метод "горячего ресайклинга", передает пресс-служба дорожного комитета ЛО.

Как отметили разработчики технологии, обновление автополотна при помощи ресайклинга позволит сократить средние траты на ремонт дорожного покрытия. Метод заключается в тщательном смешивании в специальном аппарате асфальтовой крошки и холодного асфальта при температуре более ста градусов по Цельсию. После в получившуюся массу добавляют химическую эмульсию, содержащую в том чсиле органические химические соединения из почвогрунта.

Полученной субстанцией можно будет заделывать деформации на дорожном полотне либо проводить полноценный ремонт.

Отмечается, что за контролем качества уложенного покрытия будет следить ГКУ "Ленавтодор".

Напомним, ранее стало известно о том, что на российских автотрассах вместо обычного полотна появится "суперасфальт".

Добавим также, за прошедшие несколько месяцев зимы петербуржцы не раз удивлялись тому, как городские дорожники тестировали собственные "нанотехнологии" по укладке асфальта - например, на Шуваловском проспекте, улице Хошимина и ряде других случаев. Связано это с тем, что ранее Росавтодор, пренебрегая европейскими, разработал ряд собственных методик, где в том числе отмечается, что перестилать дорожное полотно в РФ можно и в ненастье, и в мороз (до -10 градусов).