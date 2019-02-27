"Комсомольская правда" заплатит жене Навального 40 тысяч рублей за ее фото в статье

Издание «Комсомольская правда» выплатит Юлии Навальной 40 тысяч рублей за фотографии «уникального отдыха» ее и Алексея Навального, сообщила жена политика в Instagram.

Вызвавшие спор фото опубликованы в материале «Комсомольской правды» от 25 июля 2017 года, где речь идет об отдыхе супругов Навальных в странах Европы и Америке. Юлия Навальная пояснила, что на самом деле этот «эксклюзив, оказавшийся в распоряжении редакции» - фото десятилетней давности, сделанные во время семейного отдыха, и Навальные опубликовали их в сети сами.

«Я решила: какого черта? Мало того, что врут, так еще и мои фото воруют. И написала претензию в КП с требованием заплатить за использование фото», – рассказала Навальная. Изначально она требовала от редакции 150 тысяч рублей, но в итоге стороны согласились на 40 тысяч и подписали соглашение. Полученные деньги Навальная собирается перечислить в Фонд борьбы с коррупцией.