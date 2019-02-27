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Новости

15:35

Матвиенко: Больные сенаторы никому не нужны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов внимательно отнестись к своему здоровью, проходить диспансеризацию и сообщать об этом в отдел кадров, передает «Интерфакс».

«Все время подчеркиваю: больные сенаторы, председатели никому не нужны. Нужны здоровые», - заявила Матвиенко на заседании Совфеда. Она отметила, что проходить диспансеризацию – необязательное требование, но попросила сенаторов отнестись к этой теме внимательно.

По словам Матвиенко, сенаторы «должны быть примером во всем хорошем и показывать культуру, в том числе, заботы о своем здоровье». Летом 2018 года спикер Совфеда заявила, что «завела правило», по которому кадровая служба верхней палаты парламента собирать с сотрудников справки о прохождении ежегодной диспансеризации.



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17:41    
У СТАРОЙ воровки матка опустилась перед МАТРОССКОЙ ТИШИНОЙ

17:31    
Да, надо и строевую подготовку сенаторам устраивать, кроссы, подъём переворотом на турнике и тд. А то зажирели на казённых харчах, как и все оплачиваемые депутаты!!

16:16    
Не только диспансеризацию проходить, но и как все госслужащие - полное медобследование, включая, как и у нас - невролога, психолога, психиатра и нарколога.

15:57    
здоровые тем более не нужны.

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