Солонников: Причина интереса к выборам в Петербурга - транзит власти

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что в России начался транзит власти. Об этом он заявил 27 февраля на пресс-конференции «200 дней до выборов» в Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Солонников отметил, что из-за транзита возникло большое внимание в выборной кампании Петербурга. По его мнению, об этом свидетельствуют различные федеральные изменения. Также это подтверждает приезд в Петербург московских политиков и политтехнологов, уверен директор института.

«Начался транзит власти. То, что мы видим сейчас, это уже последствия большой федеральной кампании. То, что сейчас происходит в рамках борьбы Петербурга, это не столько наша борьба, это отражение больших федеральных изменений», - заявил Дмитрий Солонников.

Он отметил, что в Москве в 2019 году будут выборы в Мосгордуму. Приезд столичных политиков - отработка важного заказа по перемещению внимания на Петербург, считает Солонников. Он уточнил, что это поможет привести «нужных» кандидатов в Московскую думу.

В сентябре 2019 года состоятся муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге. Вчера, 26 февраля, в Смольном состоялась встреча главы управления президента по внутренней политике Андрея Ярина с вице-губернатором Любовью Совершаевой, отвечающей в Смольном за внутреннюю политику, председателем Законодательного собрания и главой петербургской «Единой России» Вячеславом Макаровым и главами администраций районов и муниципалитетов города.

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