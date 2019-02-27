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16:31

Близ деревни Старая чиновники поймали и изъяли технику у нелегальных мусоросжигателей

Чиновники комитета госэконадзора Ленинградской области направили активистам "Зеленого фронта" отчет, в котором известили, что ими в результате рейда у деревни Старая Всеволожского района Ленобласти были пойманы с поличным лица, осуществлявшие нелегальное складирование и сжигание мусора.

По результатам совместного рейда представителей комитета, областной природоохранной прокуратуры и полицейских были установлены личности, складировавшие и предававшие огню несанкционированную ветошь; на их имена выписаны протоколы по ст. 8.2. КоАП и изъяты 2 единицы техники.

Также чиновники посетили другую, расположенную неподалеку, нелегальную свалку, огороженную забором, однако выявить собственников объекта им не удалось. По сведениям экоактивистов, на пустырь, заполненный бытовым хламом, груженая мусором техника больше не приезжает.

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16:51    
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