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Новости

17:36

В Нижнем Новгороде открыли мемориальную табличку на доме, где жил Немцов

Мемориальная табличка в память о Борисе Немцове появилась на стене 134 дома по улице Агрономической в Нижнем Новгороде - места, где он жил будучи губернатором региона с 1991 по 1997 год, сообщил у себя в Facebook сын политика Антон Немцов. Сегодня, 27 февраля, исполняется 4 года с тех пор, как был застрелен видный российский политический деятель.

С призывом установить памятный знак Антон Немцов обратился в руководству Нижнего Новгорода в начале октября 2018 года. Он поблагодарил чиновников за оперативную реакцию и выразил личную благодарность Анатолию Чубайсу за "помощь в этом деле".

Напомним также, летом 2018 года в Вашингтоне в честь Немцова назвали улицу, на которой располагается посольство России, а в Вильнюсе его именем назвали сквер.

В марте коллективным трудом жителей дома в Москве, где жил Немцов, и журналистки Ксении Собчак было принято решение открыть памятную табличку в его честь на торце здания. А на месте его убийства волонтеры до сих пор дежурят у рукотворного, но не официального мемориала.

Борис Немцов погиб от шести выстрелов киллеров на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Пятеро предполагаемых исполнителей вскоре после этого были задержаны. Шестого участника убийства застрелили во время задержания. Заказчик преступления не найден до сих пор.

Добавим, не так давно в Петербурге прошел согласованный властями марш памяти Немцова. О том, как это было, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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17:45    
Очередной памятник национал-предателю России! Власть, ты одурела, сама копаешь яму под Отечество!!! Ну-ну...Такая безмозглость власти в истории человечества и раньше была, которая приводила лишь к распаду стран...

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